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Kardeşini kabloyla döven Suriyeli serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Şanlıurfa'daki babasının yanına gitmek isteyen kardeşi Muahmmet D.'yi (16), kabloyla dövdüğü öne sürülen Mustafa D.

Kardeşini kabloyla döven Suriyeli serbest

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Şanlıurfa'daki babasının yanına gitmek isteyen kardeşi Muahmmet D.'yi (16), kabloyla dövdüğü öne sürülen Mustafa D. (24) gözaltına alındı. Muhammet D., şikayetçi olmayınca ağabeyi serbest kaldı.
İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi'nde oturan ağabeyi Mustafa D. ile birlikte kalan Suriyeli Muhammed D., Şanlıurfa’daki babasının yanına gitmek istedi, ancak ağabeyi izin vermedi. Kardeşinin ısrar etmesi üzerine çıkan tartışma sırasında Mustafa D., iddiaya göre, kardeşinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp, kabloyla vurarak dövdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, ağabeyi gözaltına aldı. Polisler tarafından kurtarılan Muhammed D., hastaneye götürüldü. Muhammed D.'nin yüzünde ve kollarında işkence izlerine rastlandı. Muhammed D., polise verdiği ifadede ağabeyinden şikayetçi olmadığını söyledi. Mustafa D., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kardeşinin şikayetçi olmadığı Mustafa D. serbest bırakıldı.

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Kardeşini kabloyla döven Suriyeli serbestKardeşini kabloyla döven Suriyeli serbest

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