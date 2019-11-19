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Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu "Annesizlik böyle bir şey" diye ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:12 | Son Güncelleme

Adana’da annelerinin terk ettiği 1’i kız 4 kardeşten 6 yaşındaki Erol Bartan kazada hayatını kaybetti.

Adana’da annelerinin terk ettiği 1’i kız 4 kardeşten 6 yaşındaki Erol Bartan kazada hayatını kaybetti. 13 yaşındaki abla Hatice, "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa böyle olmazdı, annenizin kıymetini bilin" diyerek gözyaşı döktü.
Edinilen bilgiye göre, Fatma ve Bekir Bartan bundan 15 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 1’i kız olmak üzere 4 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Fatma Bartan 3 yıl önce 4 çocuğunu terk edip başka biriyle evlendi. Baba Bekir Bartan da çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya başladı.
Bugün sabah Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak’ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı. Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kaldı. Sürücü mahallede kendisine saldırılmasından korkarak kamyonetiyle polis merkezine giderek teslim oldu. Çevredeki diğer çocuklar da kazayı görünce bağırmaya başladı. Bunun üzerine baba Hatice Bartan evden sokağa çıktığında kardeşini kanlar içinde gördü. Hemen gidip kardeşini kucaklayıp gözyaşlarına boğuldu. Bu arada, vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile Erol Bartan hastaneye kaldırıldı. Abla Bartan da kardeşiyle birlikte hastaneye gitti. Bu arada, babaanne Halime Bartan da kaza yerinde ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Babaanne, "Torunumun kanı yerde kalmayacak" dedi.
Abla Bartan ise bir süre sonra kaza yerine tekrar geldi.

"Kazağı o gelene kadar çıkarmayacağım"
Abla Hatice Bartan kardeşini kucakladığı için kazağı kan olduğundan komşuları ve akrabaları kazağı çıkarmasını istedi ancak o, "Kardeşim eve gelene kadar o yeniden ayağa kalkana kadar bu kazağı çıkarmayacağım. Kardeşim gelmeden bu kazağı ahdım olsun çıkarmam. Kardeşim gelene kadar üzerimdekileri indirmeyeceğim yemin ettim. Keşke onun yolda oynamasına izin vermeseydim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Annem bizi bırakıp başka biriyle evlendi"
Bartan’ın, "Ben mutfakta kahvaltı hazırlıyordum, kardeşim dedi ki ’ben oyun oynayacağım’ ben de git fazla uzaklaşmadan oyna dedim. Araba çarpmış komşumuz haber verdi bize. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti" diye ağıtlar yakması herkesin yüreğini dağladı.
Bu arada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erol Bartan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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