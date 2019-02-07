Kardeşini kurtarmak için hayatını feda eden genç kız anıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te lösemi hastası kardeşine ilik nakli için girdiği ameliyatta yaşamını yitiren 17 yaşındaki Nursel Gülcan, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından unutulmadı.

Siirt Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2. sınıfta okurken, 4 yıldır lösemi ile mücadele eden, 5 aydır İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören kardeşi Muhammed Şefik Gülcan'a (12) ilik desteğinde bulunmak için girdiği ameliyatta tansiyon yüksekliği ve yüksek ateşe bağlı kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Gülcan, okulu ve mezarı başında anıldı.

Gülcan'ın mezarını ziyaret ederek dua eden arkadaşları ve öğretmenleri daha sonra sırasına çiçek ve fotoğrafını bıraktı.

Okul Müdürü Mehmet Fatih Alp, yaptığı açıklamada, Nursel'in babasının da öğrencisi olduğunu belirterek, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Alp, "Nursel'in vefatı herkesi derinden üzdü. Çok efendi ve çalışkan bir kızdı. Allah rahmet eylesin, ailesine de sabırlar versin." dedi.

Arkadaşlarından Ehlen Başaran, Gülcan'ın kalp kırmayan, çok iyi bir insan olduğunu ifade ederek, "Kardeşi için hayatını feda etti. Allah rahmet eylesin. Onu özlüyoruz." diye konuştu.