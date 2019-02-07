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Kardeşini kurtarmak için hayatını feda eden genç kız anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

Siirt'te, lösemi hastası kardeşine ilik nakli için İstanbul'da girdiği ameliyatta hayatını kaybeden 17 yaşındaki Nursel Gülcan öğretmenleri ve arkadaşları tarafından anıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te lösemi hastası kardeşine ilik nakli için girdiği ameliyatta yaşamını yitiren 17 yaşındaki Nursel Gülcan, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından unutulmadı.

Siirt Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2. sınıfta okurken, 4 yıldır lösemi ile mücadele eden, 5 aydır İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören kardeşi Muhammed Şefik Gülcan'a (12) ilik desteğinde bulunmak için girdiği ameliyatta tansiyon yüksekliği ve yüksek ateşe bağlı kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Gülcan, okulu ve mezarı başında anıldı.

Gülcan'ın mezarını ziyaret ederek dua eden arkadaşları ve öğretmenleri daha sonra sırasına çiçek ve fotoğrafını bıraktı.

Okul Müdürü Mehmet Fatih Alp, yaptığı açıklamada, Nursel'in babasının da öğrencisi olduğunu belirterek, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Alp, "Nursel'in vefatı herkesi derinden üzdü. Çok efendi ve çalışkan bir kızdı. Allah rahmet eylesin, ailesine de sabırlar versin." dedi.

Arkadaşlarından Ehlen Başaran, Gülcan'ın kalp kırmayan, çok iyi bir insan olduğunu ifade ederek, "Kardeşi için hayatını feda etti. Allah rahmet eylesin. Onu özlüyoruz." diye konuştu.

Betül Sevgili de Gülcan'ın hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu belirtti. "Gitmek istediği okulları konuşuyorduk. Hayatında yapmak istediği şeylerden bahsederdi. Kardeşi kanser oldu, ilik vermesi gerekiyordu ama çok korkuyordu. Heyecan yapmıştı ama 'Kardeşimin hayatı kurtulacaksa benim için önemli olan o.' diyordu. Sadece kardeşi değil başka insanlara da ilik vermeye razı olduğunu belirtiyordu. İnşallah kardeşi iyileşir de ailesine sabır olur. Kardeşi de ablasının duacısı olur." ifadelerini kullanan Sevgili, onu hiç unutmayacaklarını aktardı.

Nefise Çelebi de Gülcan ile her gün okuldan eve birlikte gittiklerini anlatarak, onun herkes tarafından sevilen bir kişi olduğunu, arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Siirt'te yaşayan 17 yaşındaki Nursel Gülcan, lösemi hastası kardeşine ilik nakli için girdiği ameliyatta yaşamını yitirmiş, cenazesi 25 Ocak'ta Yeni Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Süleyman Mezarlığında defnedilmişti.

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