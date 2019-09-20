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Kardeşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, Ramazan Çelik (43), tartıştığı kardeşi Haşim Çelik'i (38) evlerinin önünde pompalı tüfek ile vurarak, öldürdü.

Kardeşini öldürdü

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, Ramazan Çelik (43), tartıştığı kardeşi Haşim Çelik'i (38) evlerinin önünde pompalı tüfek ile vurarak, öldürdü.
Tarsus ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki 3 katlı evde yaşan Ramazan Çelik ile kardeşi Haşim Çelik arasında dün gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, evin dışına taştı. Ramazan Çelik evden aldığı pompalı tüfek ile kardeşini vurdu.
Haşim Çelik olay yerinde hayatını kaybederken ağabey, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Kardeşini öldürdüKardeşini öldürdü

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