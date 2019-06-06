Kardeşini öldürdü, yengesini ağır yaraladı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde bir şahıs tartıştığı kardeşini öldürdü, yengesini de ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükaslıhanlar köyünde yaşanan olayda Mehmet Y. (73) isimli şahıs ile kardeşi Hakkı Y. (66) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., Hakkı Y. ve yengesi

Rukiye Y.’yi (60) bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, Hakkı Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Rukiye Y., Altıntaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Mehmet Y. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mehmet Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

