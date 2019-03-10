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Kardeşini öldürdüğü yeğenini yaraladığı iddia edilen zanlı aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü, yeğenini yaraladığı ileri sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü, yeğenini yaraladığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Barakobası köyünde yaşayan Y.A. ile kardeşi R.A. ve yeğeni M.A. arasında Üçkuyu mevkisinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, üzerindeki silahla kardeşi R.A. ve yeğeni M.A'ya ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, R.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan M.A. ise Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. R.A'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Keskin kırıkkale

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