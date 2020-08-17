HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kardeşini öldüren ağabeyden şoke eden sözler! 'Cinsel organını gösterip...'

Kardeşini öldüren ağabeyden şoke eden sözler! 'Cinsel organını gösterip...'

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

Bursa'da kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş’ı (51) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Tahir Ulutaş (60) kendisini, “Kardeşim beni sürekli dövüyordu. Olay günü cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü. Korkutmak için ateş ettim, öldürme kastım yoktu” diye savundu.

Kardeşini öldüren ağabeyden şoke eden sözler! 'Cinsel organını gösterip...'

Olay, 24 Ekim 2019’da Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Ulutaş, birlikte yaşadığı ağabeyi Tahir Ulutaş’ın evden taşınmasını istedi. Taşınmayı kabul etmeyen Tahir Ulutaş ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Tartışmada Tahir Ulutaş, Hasan Hüseyin Ulutaş'ı pompalı tüfekle ateş ederek, öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Tahir Ulutaş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi’ne koyuldu.

YARGILAMA BAŞLADI

Bursa 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'altsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Tahir Ulutaş’ın yargılanmasına başlandı.Tutuklu sanık Tahir Ulutaş, duruşmaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Kardeşini öldüren ağabey: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü

'CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP, 2 BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Savunması alınan Tahir Ulutaş, “Hasan kardeşim olur. Sürekli beni dövüyordı. Astım hastasıyım. İlaçlarımı saklıyordu. Olay günü cinsel organını çıkarıp, 2 bıçakla üzerime yürüyünce, beni öldürecek diye korktum. Rastgele ateş ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum. Kardeşimin beni döverken gören tanıklar var. Onların ifadesine başvurulmasını istiyorum” dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Tahir Ulutaş’ın avukatı Abdulkadir Garaçoğlu da müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında eylemde bulunduğunu savunarak, beraat ya da tahliye kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Ünlü yönetmen kurduğu site ile hayatını satıyorÜnlü yönetmen kurduğu site ile hayatını satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Saat tam 03.02'de...
Saat tam 03.02'de...
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'

İlginizi Çekebilir

Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel cuma ürünleri
BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel cuma ürünleri
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Nekropol alanı dışında ortaya çıktı! Aydın'da heyecanlandıran keşif
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! O bölgede ilk kez...
Parkta oturduğu bankta ölü bulundu! 'Morardığını görünce sağlık ekiplerini aradım'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı
Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı
7 yaşındaki Ceylin gözyaşlarını tutamadı: Okuluma gitmek istiyorum
Gözyaşlarını tutamadı: Okuluma gitmek istiyorum
2 çocuk babasıydı! Pompalı tüfek dehşeti
2 çocuk babasıydı! Pompalı tüfek dehşeti
2 aydır aranıyordu! Ağaca asılı halde ölü bulundu
2 aydır aranıyordu! Acı haber: Böyle bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.