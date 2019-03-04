Kardeşini öldüren şahıs yolda yürürken yakalandı

Başkent Kızılcahamam’da ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis, evin içerisinde çeşitli kesici aletler kullanılarak öldürülmüş ceset buldu. Soruşturma sonucu katilin, “ağabey” olduğu anlaşıldı.

Olay, dün gece yarısı Ankara Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine bir adrese baskın yapan polisler, S.Ö’nün cesedini buldu. Cinayetin gerçekleştiği adres ve etrafında inceleme yapan polisler, suç aletlerini ele geçirdi. Ceset, otopsi yapılması için Kızılcahamam Devlet Hastanesine götürüldü. Cinayet büro ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı soruşturma sonucu “ağabey” Ferhat Ö. cinayet şüphelisi olarak yolda yürürken gözaltına alındı. Katil zanlısı F.Ö., adliyeye sevk edildi.

