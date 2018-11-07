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Kardeşini öldüren sanığın cezası müebbete çevrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Bursa'da, kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen, ancak hakkındaki karar "takdiri indirim" uygulanmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulan sanık, müebbet hapse çarptırıldı

Bursa'da, kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan, ancak hakkındaki karar "takdiri indirim" uygulanmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çotur (27), Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık savunmasında, Yargıtay'ın bozma kararının gerekçesine uyularak hakkında takdiri indirim uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Osmangazi ilçesinde, 2014 yılı haziran ayında Küçükbalıklı Mahallesi'nde kaybolan köpeklerini aramaya çıkan çocuklar, çalılıkların arasında hareketsiz yatan birini görmüş, çevredekilere haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bu kişinin öldüğünü, cesedin de 18 yaşındaki Hasan Çotur'a ait olduğunu belirlemişti.

Baba Veli Çotur'un ifadesi üzerine katil zanlısı olarak yakalanan Gökhan Çotur, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Olayın ardından 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Çotur'a, müebbet hapis cezası verilmiş ancak karar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının mahkemeye katılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulmuştu. Aynı mahkemede yeniden yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Bursa Kardeşini öldüren sanığın cezası müebbete çevrildi

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