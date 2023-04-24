HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı

Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı

24.04.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kardeşi Yahya Ağdaş'ı (14) av tüfeği ile vurup, bıçaklayarak öldüren, annesi Esragül Acıçimen'i de yaralayan Mustafa Ağdaş (23), ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı, mahkemede olayın detaylarını anlatırken, anne Esragül Acıçimen, karar duruşmasında olayın kazara yaşandığını öne sürüp, oğlundan şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti ise olayın 'kıskançlık' nedeniyle yaşandığına kanaat getirdi. İşte detaylar...

Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı

Dehşete düşüren olay, 18 Şubat 2022'de Müftü Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ağdaş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kıskandığı kardeşi Yahya Ağdaş ile annesi Esragül Acıçimen’i tüfekle yaraladı. Uyuşturucu bağımlısı iddia edilen Mustafa Ağdaş, ardından kardeşine bıçakla saldırdı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yahya Ağdaş hayatını kaybetti, annesi Acıçimen ise tedavisi sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınan Mustafa Ağdaş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

2587087890b53fe9db4d05cbc698a010

'BIÇAK, 4 KERE KARDEŞİMİN VÜCUDUNA NASIL GİRDİ BİLMİYORUM'

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, üzerine atılı suçları kabul etmeyen Mustafa Ağdaş, olayın kazara yaşandığını iddia etti. Kardeşi ile annesini öne sürüldüğü gibi kıskançlık yüzünden vurmadığını belirten Ağdaş, "Olay günü arkadaşlarım ile evin bahçesinde av tüfeğiyle ateş ettik. Komşular rahatsız olup, şikayet ederler diye tüfeği eve getirdim. Annem görünce, 'Yine mi silahı çıkardın. Birileri görüp, şikayet ederse ne yaparız' diye bağırdı. Kendisinden özür dileyip, tüfeği tezgah ile birleşik çekmecelerin üstündeki fayansa bıraktım. Eşim A.'dan su istedim. Tüfek o sırada kazara yere düştü. Çıkan saçmalar kardeşim ve anneme isabet etmiş. Kardeşim yere düştü. Gözlerini kapatınca kendisine sarıldım. Üzerimdeki şişme yeleğimin içinde bir bıçak vardı. Bu bıçağı eşimi rahatsız eden bir kişi olması nedeniyle yanımda taşıyordum. Bıçak yeleğimin içinde, kabındaydı. 4 kere kardeşimin vücuduna nasıl girdi, bilmiyorum. Bilerek böyle bir şey yapmadım. Annem ile kardeşim yaralanınca binayı ayağa kaldırıp, yardım istedim. Kardeşimin göğsüne tampon yaptım. Olaydan sonra kendimi yiyip, bitiriyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

3044f1e601548d8e69f9ef8b2d8b753b

'EŞİNİ HEPİMİZDEN KISKANIRDI'

Mahkemede tanık olarak dinlenen kız kardeşi K.A., ağabeyi Mustafa Ağdaş'ın uyuşturucu kullandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bazen kafası iyi oluyor ve ister istemez tartışmalar yaşanıyordu. Biz de bu sebepten kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Mustafa ağabeyim, eşini ben de dahil hepimizden kıskanırdı. Olay günü 20.30 sıralarında dışarıdan eve geldim. Mustafa evde yoktu, annem, kardeşim Yahya ve A. salonda çay içiyorlardı. Ben de odama gittim, ardından Mustafa geldi. Evden 1 el silah sesi geldi. Çıktığımda ilk önce kardeşim Yahya'yı gördüm. Annem dizleri üstüne düşmüştü. Annem de Yahya da yaralanmıştı. Mustafa ise telaşla Yahya'yı kucağına alıp duruyordu. Mustafa'nın Yahya'yı bıçakladığını görmedim."

ea6402d7bc84977e8d7f476523ca75e2

OĞLUDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Anne Esragül Acıçimen ise oğlundan şikayetçi olmadığını belirterek, "Oğlumun tüfeği, mutfağa dikine doğru koyduğunu gördüm. O sırada küt diye bir ses duydum ve kulaklarım çınladı. Karnımı tutarak koltuğa doğru yürümeye çalışıyordum. Mustafa, yaralanan Yahya'ya sarılmış. 'Yahya, bunu bana yaşatma' diye bağırıyordu. Banyodan kazak alıp Yahya'nın yarasına tampon yaptı. Sonra beni gördü ve 'Sen de mi vuruldun?' dedi. Gelen ambulansa bindiğimizde de 'Tüfek kaza ile patladı' dedim. Oğlum katil olsa bunu söyler ve onun yanına bırakmazdım. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.

67902501ad778e3f3e3e82ccf18b1f78

MAHKEME, İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme heyeti ise olayın 'kıskançlık' nedeniyle yaşandığına kanaat getirip, bilirkişi raporu ile tanık beyanlarının uyumlu olduğunu belirtti. Heyet, sanık Ağdaş'a 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, annesi Esragül Acıçimen'i yaraladığı gerekçesiyle de 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet ayrıca geçmişi ve duruşmadaki olumsuz halleri nedeniyle sanık hakkında takdiri indirimi uygulamadı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili Hamza Dağ: 'İnşallah önümüzdeki 5 senede yine iktidar olarak devam edeceğiz'AK Partili Hamza Dağ: 'İnşallah önümüzdeki 5 senede yine iktidar olarak devam edeceğiz'
Vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kestiVahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti
Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştıSes duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzurum

En Çok Okunan Haberler

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

'Her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor' mesajıyla şaşkına döndü! Aldatan kocaya büyük şok, savcılık...

'Her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor' mesajıyla şaşkına döndü! Aldatan kocaya büyük şok, savcılık...

Lunaparkta faciadan dönüldü! Salıncaklar birbirine karıştı: Çok sayıda yaralı var

Lunaparkta faciadan dönüldü! Salıncaklar birbirine karıştı: Çok sayıda yaralı var

Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri açıkladı

Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri açıkladı

Kanlı baskının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kanlı baskının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.