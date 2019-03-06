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Kardeşini öldürüp düğünü kana buladı! O abi hakkında flaş karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 02:00 | Son Güncelleme

Niğde'nin Bor ilçesinde, kız kardeşinin düğününde tabancayla havaya ateş açarak erkek kardeşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen Ramazan K'ye 25 yıl hapis cezası verildi.

Kardeşini öldürüp düğünü kana buladı! O abi hakkında flaş karar!

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ramazan K. (28) ile avukatı katıldı.

Sanık Ramazan K. savunmasında, düğünde havaya ateş ederken erkek kardeşi Hasan'ın yere düştüğünü gördüğünü belirterek, "Suçsuzum, pişmanım. Kardeşimin ölümünden dolayı büyük acı duyuyorum. Tahliyeme karar verilsin." dedi.

25 YIL CEZA

Mahkeme heyeti, Ramazan K'ye "olası kastla adam öldürmek" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün hapis ve para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Düğünü kana bulanan Rabia K'nin ağabeyi Hasan K. 30 Ağustos'da Bor ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgisi ağabeyi Ramazan K. tutuklanmıştı. (AA)

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