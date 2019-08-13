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Kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulunduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:49 | Son Güncelleme

Şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı

Antalya'da, kız kardeşini öldürüp bıçakla intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Asilhan Ç. (21) ile kız kardeşi Kader Ç. (20) arasında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Asilhan Ç'nin kız kardeşini ensesinden bıçakladığı, daha sonra da intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Gürültüler üzerine eve gelen baba Mustafa Ç. ve komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kader Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Genç kızın cenazesi ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Kader Ç'nin, 8 ay önce ayrıldığı evine dün döndüğü için ağabeyiyle tartıştığı öne sürüldü.

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