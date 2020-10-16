Kardeşini ölüme terk etti! 'Öldü ama ruhu onu henüz terk etmedi'

Hindistan'da öldü diye dondurucuya konulan 74 yaşındaki Balasubramaniya Kumar 24 saat geçtikten sonra tekrar 'hayata döndü.'

Kumar'ın video klibini paylaşan Tamil haber kanalı, Salem Şehrindeki yerel hastaneye kaldırılmadan önce görevliler tarafından hemen dondurucu kutusundan çıkarıldı.

'RUHU HENÜZ ONU TERK ETMEDİ'

Cesetlerin taşınması için ücretsiz araçlar sağlayan firmanın işçisi, 'adam bütün gece dondurucu içinde tutuldu. Dondurucuya almaya geldiğimizde adamın hala orada olduğunu gördük. Kutuyu açtığımda adamın hala nefes aldığını ellerinin hareket ettiğini ve vücudunun titrediğini gördüm. Aile bana ruhunun henüz gitmediğini söyledi' dedi.

Polis gazetecilere verdiği demeçte, Kumar'ın erkek kardeşinin "akıl sağlığı sorunu olduğunu" ve açıkça yanlış bir şekilde kardeşinin ölmek üzere olduğunu varsaydığını, bu yüzden onu dondurucu kutusuna koyduğunu söyledi' dedi.

Bir polis memuru, "İhmal edici davranış ve hayatı tehlikeye atan bir olay kaydedildi. Araştırıyoruz" diye konuştu.

Kumar kurtarıldı ancak yaşlı adamın durumu, hastanede kritik durumda.



