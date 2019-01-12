Kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde Uğur Ünlü (39), tartıştığı kardeşi Mehmet Ünlü'yü sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, gece yarısı sıralarında Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Uğur Ünli ve ve kardeşi Mehmet Ünlü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Uğur Ünlü, pompalı tüfekle kardeşine ateş açtı. Göğsünden ve sağ elinden yaralanan Mehmet Ünlü, kanlar içinde refüje yığıldı, Uğur Ünlü ise kaçtı.

Ünlü'yü kanlar içinde yerde yatarken gören çevre sakinleri, polis sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ünlü, polise, kendisini ağabeyi Uğur Ünlü'nün vurduğunu söyledi. Uğur Ünlü de olay yerine geri dönüp, kardeşini kendisinin vurduğunu ve aralarında husumet olduğunu belirtti. Bunun üzerine Uğur Ünlü gözaltına alındı.

