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Kardeşini tinerle yakan sanığın yargılanmasına devam edildi

26.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Kardeşini tinerle yakan sanığın yargılanmasına devam edildi

Beyoğlu’nda kardeşini tiner dökerek yaktığı iddia edilen Hanifi Dalkıran’ın yargılanmasına devam edildi.

Beyoğlu’nda kardeşini tiner dökerek yaktığı iddia edilen Hanifi Dalkıran’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ağabeyinden şikayetçi olmadığını söyleyen Serkan Dalkıran, “Ağabeyim ben alev aldıktan sonra elindeki tineri su sanıp üzerime döktü” dedi.
İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz Ağustos ayında 10 yıldır sokaklarda yaşayan ve tiner kullanan kardeşi Serkan Dalkıran’ı aldıkları maddenin etkisiyle tiner dökerek yaktığı iddia edilen sanık Hanifi Dalkıran’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, müşteki kardeş Serdar Dalkıran ve sanık avukatları hazır bulundu.

“Ağabeyimden şikayetçi değilim”
Hayati tehlikesi bulunduğu için soruşturma aşamasında ifade veremeyen müşteki Serdar Dalkıran duruşmada ifade verdi. Ağabeyi ile birlikte tiner kullandığını ve 10 senedir sokaklarda yaşadığını belirten müşteki Dalkıran, “Olayın olduğu gün Taksim’deydik. Boş bir mekanda kalıyordum, çay almak için dışarı çıktım. Geri geldiğimde ağabeyimin geldiğini gördüm. Kendisi kullanmak için bir beze tiner dökmüş benim haberim yoktu. O sırada ben sigaramı yakmak için çakmağı ateşlediğim anda bez ile birlikte bütün vücudum alev aldı. Ağabeyim ben alev aldıktan sonra elindeki tineri su sanıp üzerime döktü. Ancak elinde tiner varmış. Şişeyi döktükten sonra alevler daha da büyüdü. Ağabeyimden şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.
Sanık Hanifi Dalkıran ise duruşmada savunma yapmadı.
Duruşmada sanık avukatı ise, sanığın soruşturma aşamasında madde etkisi altında ifade verdiği gerekçesiyle ifadesinin dikkate alınmamasını talep etti.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hanifi Dalkıran’ın elinde olan pet şişe ile kardeşi Serkan Dalkıran’ın bulunduğu binaya girdiği, daha sonra Serkan Dalkıran’ın yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı kaydedildi. Şüphelinin kardeşinin yandığı esnada elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi başından aşağı döktükten sonra izlediğinin anlatıldığı iddianamede, ‘canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kardeşini tinerle yakan sanığın yargılanmasına devam edildi

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