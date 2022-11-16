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Kardeşini ve birlikte yaşadığı kadını iple boğup tandıra atmıştı! Oğul ve babaya müebbet

16.11.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2021 yılında meydana gelen tandır cinayetinde Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış, 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan'a 2 kez müebbet hapis cezası ile eşi Nejla Turhan'a verilen beraat kararı onandı. Yusuf Turhan, kardeşi Mehmet Turhan ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü iple boğarak öldürüp, cesetlerini tandıra gömmüştü.

Kardeşini ve birlikte yaşadığı kadını iple boğup tandıra atmıştı! Oğul ve babaya müebbet

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.

Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan, gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen yıl 22 Kasım'da görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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İSTİNAFTAN 'NOKSAN İKMALİ' KARARI

Sanık ve şikayetçi avukatlarının itirazı sonrası dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, 'noksan ikmali' olduğuna hükmetti. Ceza Dairesi, yerel mahkeme aşamasında davanın bazı taraflarına tebligat yapılmadığını gerekçe göstererek, usul yönünden bu eksikliğin giderilmesini isteyerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin talebi doğrultusunda, ölen Öztürk ve Turhan'ın bazı yakınlarına yerel mahkeme tarafından tebligat gönderildi. Tebligat cevabı sonrası ise 'noksan ikmali' tamamlanarak dosya yeniden inceleme yapılmak üzere Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

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İSTİNAF KARARI ONADI

Noksan ikmalinin tamamlanmasının ardından dosyada yeniden inceleme yapan 1'inci Ceza Dairesi, davayı karara bağladı. İncelemede, usul ve esas bakımdan yerel mahkemenin verdiği kararlarda herhangi bir hukuka ayrılık bulunmadığı, delil ve işlem açısından eksiklik görülmediği belirtildi. İspat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğunun bildirildiği incelemede, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Karar, oy birliği ile alındı ayrıca temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

(DHA)


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