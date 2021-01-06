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Kardeşini ve yengesini öldüren zanlı adliyede

06.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Kumru ilçesinde itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ile Erhan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Erhan B., itfaiye eri olan kardeşi Erdal B. ve yengesi Emine B.’yi tabanca ile vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ile polis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri, yaptıkları incelemede şahısların olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Erhan B. ise polis ekiplerine teslim oldu.
Cinayet zanlısı Erhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çevik kuvvet ekipleri eşliğinde Kumru Adliyesine getirildi. Zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

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