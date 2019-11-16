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Kardeşini vurdu, işçisini rehin alıp kaçmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla yarayan şahıs, işçisini rehin alarak bir süre kaçmaya çalıştıktan sonra polis merkezine teslim oldu.Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla yarayan şahıs, işçisini rehin alarak bir süre kaçmaya çalıştıktan sonra polis merkezine teslim oldu.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir nakliyat deposunda Hasan E. ile kardeşi Veysel E. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Hasan E. tabancasını çıkartarak kardeşi Veysel E.’ye 6 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Veysel E. yaralanırken, kardeşi Hasan E. bir işçiyi silahla rehin alarak otomobile bindi. Otomobille olay yerinden kaçan şahıs, kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahsın D100 Karayolu Dilovası mevkiinde rehin aldığı işçi ile birlikte seyir halinde olduğunu tespit etti.

Polis merkezine gidip teslim oldu
Ekipler, şahsın bulunduğu otomobili takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şahsın Ankara istikametine dönerek olayın yaşandığı Körfez ilçesine doğru hareket etmeye başladı. Şahsın bulunduğu aracı çok sayıda polis aracı takibe aldı. Şahıs polis ekiplerine yakalanmamak için silahını başına dayadı. Şahsın intihar etmesi ihtimaline karşı polis ekipleri şahsı takip etmeye devam etti. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda şahıs, rehin aldığı şahıs ile birlikte Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önüne giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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