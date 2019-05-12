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Kardeşini yaralayan kişiye kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 01:47 | Son Güncelleme

BURSA'da, geçen yıl Baki A.'yı (22) silahla bacağından vurduğu iddiası ile tutuklanan ve cezaevinden kısa süre önce tahliye olan Samet S.

Kardeşini yaralayan kişiye kurşun yağdırdı

Mehmet İNAN-Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, geçen yıl Baki A.'yı (22) silahla bacağından vurduğu iddiası ile tutuklanan ve cezaevinden kısa süre önce tahliye olan Samet S. (34), evinin önünde ağabey Kadir A. (25) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl meydana gelen olayda iddiaya göre Samet S., aralarında husumet bulunan Baki A.'yı bacağından silahla vurdu. Baki A. hafif yaralanırken, şüpheli Samet S. olaydan sonra yakalanarak tutuklandı. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Samet S. iddiaya göre evine gireceği sırada Baki A.'nın ağabeyi Kadir A.'nın silahlı saldırısına uğrayarak vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. Olayın ardından Kadir A. otomobil ile kaçarken, ağır yaralanan Samet S. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Kadir A.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kardeşini yaralayan kişiye kurşun yağdırdıKardeşini yaralayan kişiye kurşun yağdırdıKardeşini yaralayan kişiye kurşun yağdırdıKardeşini yaralayan kişiye kurşun yağdırdı

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