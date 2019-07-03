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Kardeşinin böbreğiyle hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Armutlucuma Köyü’nde yaşayan Ali Atar (45), kardeşi Alaattin Atar’ın (43) böbreği ile hayata tutundu.

Kardeşinin böbreğiyle hayat buldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Armutlucuma Köyü’nde yaşayan Ali Atar (45), kardeşi Alaattin Atar’ın (43) böbreği ile hayata tutundu.
Armutlucuma Civar Köyleri Paylaşım Platformu isimli bir platformun da kurucusu olan Ali Atar, üç yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görmeye başladı. Ali Atar’a böbrek nakli için ailesi donör olmak istedi. Ali Atar’ın annesi Nazife Atar, kardeşleri Satılmış Atar, Erkan Atar, Nurmelek Gürgen, Sevgi Dündar ve Alaattin Atar’ın Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tetkikleri yapıldı. Tetkikler sonucunda, beşinci kişi olarak testleri yapılan küçük kardeşi Alaattin Atar'ın değerlerinin uyumlu olduğu tespit edildi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ameliyatta Alaattin Atar’ın böbreği, ağabeyi Ali Atar’a nakledildi.
TEDAVİ SÜRECİ İYİYE GİDİYOR
Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan Ali Atar, tedavi sürecinin iyiye gittiğini belirterek kardeşine teşekkür etti ve şunları söyledi:
"Ailem bu süreçte hep yanımda oldu. Kardeşimden yapılan nakil ile yeniden hayata tutundum. Bu arada organ bağışının ne kadar önemli bir konu olduğunu bizzat yaşayarak öğrendim. Bir gün herkes herhangi bir organ nakline ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."
KARDEŞİME HAYAT VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM
Kardeşine böbreğini bağışlayarak yeniden hayata bağlayan Alaattin Atar ise "Kardeş candır. Kardeşime hayat kazandırmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Şu anda tüm değerlerimiz normal. Organ naklinin ve organ bağışının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Halkımız bu konuda daha duyarlı olmalı" diye konuştu.

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Kardeşinin böbreğiyle hayat bulduKardeşinin böbreğiyle hayat bulduKardeşinin böbreğiyle hayat bulduKardeşinin böbreğiyle hayat buldu

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