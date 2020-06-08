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  4. Kardeşinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi! Yürek burkan feryat

Kardeşinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi! Yürek burkan feryat

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 09:31 | Son Güncelleme

Adana'da 19 yaşındaki Alperen Karataş serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölünde boğularak hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren ağabey Hüseyin Karataş kardeşinin cesedine sarılarak "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana 'gitme' dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek feryat etti.

Olay, Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için, göl kenarına gelen Alperen Karataş, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Karataş ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Karataş'ı kurtaramayan arkadaşları, kıyıya çıkarak polisi aradı. Bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Karataş'ın cesedine ulaştı.

'BEN ŞİMDİ SENSİZ NE YAPACAĞIM'

Bir süre sonra olayı duyan Alperen'nin ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş kardeşlerinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Hüseyin Karataş, Alperen'in cesedine sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana 'gitme' dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı. Mehmet Karataş ise, "Kardeşim ben sensiz yapamam" diyerek gözyaşı döktü.

Karataş'ın cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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