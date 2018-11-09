HABER

Kardeşinin cinayet sanığını kulağından bıçakladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Nejdet Ü., 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan, bir süre önce de cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi (36) kulağından bıçakladı.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Nejdet Ü., 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan, bir süre önce de cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi (36) kulağından bıçakladı. Serkan C., kanlar içinde yerde kalırken, Nejdet Ü. ise polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakaladı. Olay, saat 12.00 sıralarında, Gazipaşa Caddesi'nde bulunan valilik binası önünde meydana geldi. Nejdet Ü., ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu, bir süre önce cezaevinden çıkan Serkan C. ile yolda karşılaştı. İkili tartışmaya başlarken, Nejdet Ü., üzerinde taşıdığı bıçakla Serkan C.'yi kulağından bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan Serkan C.'nin yardımına, valilik personeli ve polis ekipleri koştu. Kaçan Nejdet Ü. de kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan Nejdet Ü., polis merkezine götürüldü. Serkan C. ise sağlık görevlilerini beklendiği sırada kan kaybından bayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan C., ameliyata alındı. CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞ Mehmet Ü., 28 Ocak 2008 tarihinde evinde tabancayla vurularak, öldürülmüş bulunmuştu. Olayın ardından Mehmet Ü.'nün ev arkadaşı Serkan C.'nin, mahkemece tutuklandığı, bir süre önce de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
ÖSO komutanı: PYD/PKK'nın kökünü kazıyacağızÖSO komutanı: PYD/PKK'nın kökünü kazıyacağız
Iğdır'da kaçak silah, içki ve sigara ele geçirildiIğdır'da kaçak silah, içki ve sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Eski sevgili dehşeti! 'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...

Eski sevgili dehşeti! 'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...

Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.