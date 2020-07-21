HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! Beyoğlu'nda kan donduran olay

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! Beyoğlu'nda kan donduran olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 00:59 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bir evden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri polisi aradı. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kardeşinin çürümüş cesediyle birlikte günlerce yaşadığı öğrenilen ağabey ise kardeşinin ölümünden habersiz olduğunu söyledi.

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! Beyoğlu'nda kan donduran olay

Olay, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Lokumcu Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, bir daireden dışarıya kötü kokuların gelmesinden rahatsızlık duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası, evde Abdullah B.’ye ait çürümüş ceset bulundu.

Ev sahibi evde cesedi bulunan kiracısının ağabeyi Suphi B. ile birlikte kaldığını söyledi. Polis ekiplerinin çağırması üzerine eve gelen ağabey ise kardeşiyle birlikte kaldığını fakat ölümünden habersiz olduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan inceleme sonrası ceset otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"1 HAFTA BOYUNCA APARTMANDA KÖTÜ KOKULAR HİSSEDİLİYORDU"

Evde cesedi çürümüş halde bulunan kişinin kendisinin kiracısı olduğunu söyleyen ev sahibi İbrahim Kireç, "Ölen kişi benim 5 senelik kiracımdı, evde tek yaşıyordu. Bundan 20-25 gün önce kirayı almaya geldiğimde, kirayı verdiğinde ağabeyi de yanındaydı. Yine 2 gün önce ağabeyi benim bu aylık kiramı da verdi. Fakat bu 1 hafta boyunca apartmanda bir kötü koku hissediliyordu. Ağabeyini aradığımda bana yanında olduğunu ve hastaneye götürdüğünü söyledi. Hatta bu sabahta aradığımda kardeşinin yanında olduğunu söyledi daha sonra ben buraya geldiğimde komşular ağabeyinin apartmandan çıkıp gittiğini söylediler. Ben de onu aradım bana ilaç almaya gittiğini ve kardeşini yarın hastaneye yatırma durumunun olduğunu söyledi. Polislerin geleceğini söyledim ona ve şu anda o burada yok dedi." ifadelerini kullandı.

"FELAKET BİR ŞEKİLDE SİNEK VARMIŞ"

Ölen kiracısının daha önceden hiçbir hastalığı olmadığını söyleyen ev sahibi, "Sağlam, konuşkan ve cana yakın çok hoş bir insandı. Ben apartmana girdiğimde çok kötü bir koku yoktu ama pencereden dışarıya rahatsız edici bir koku geliyordu. Üsteki komşuların söylediğine göre felaket bir şekilde sinek varmış, ondan şüphelenmişler zaten" diye konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi
İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralarİşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar
Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...

En Çok Okunan Haberler

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Pınar Gültekin'den acı haber geldi

Pınar Gültekin'den acı haber geldi

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan iki baraj kurudu

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan iki baraj kurudu

İBB önünde eylem! Onlarca şoför, dolmuşlarıyla Saraçhane'ye geldi

İBB önünde hareketlilik! Onlarca şoför, dolmuşlarıyla geldi

Hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 şahıs yakalandı

Hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 şahıs yakalandı

Cübbeli Ahmet'ten sert tepki: Bu 'bin' lafı işi sulandırır

Canlı yayında karşı karşıya geldiler: Bu 'bin' lafı işi sulandırır

11 maddelik sosyal medya düzenlemesi detayları ne? Netflix kapanacak mı?

11 maddelik sosyal medya düzenlemesi detayları ne?

Ankara'da Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.