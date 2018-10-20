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Kardeşinin engelini aştı, engellilere umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

KARS'ın Selim İlçesi'nde oturan Gıyasettin Güneş, bedensel engelli kız kardeşi Kezban Güneş'in (21) spor ve egzersiz yaparak hayata tutunabilmesi için patentli projesini parkta hayata geçirdi.

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA)- KARS'ın Selim İlçesi'nde oturan Gıyasettin Güneş, bedensel engelli kız kardeşi Kezban Güneş'in (21) spor ve egzersiz yaparak hayata tutunabilmesi için patentli projesini parkta hayata geçirdi. Şehit Teğmen Yaşartürk Açık Öğretim Lisesi mezunu olan ve konservatuar okumak istediğini belirten Güneş, ağabeysinin kendisi için yapmış olduğu engelsiz yaşam merkezindeki sosyal aktivitelere katılarak, arkadaş ortamı buldu. Selim ilçesinde yaşayan Güldane- Yahya Güneş çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan doğuştan bedensel engelli Kezban Güneş, giderek kilo alınca hareket kabiliyetini giderek yitirdi. Kafkas Üniversitesi Makine Meslek Yüksek Okulu mezunu olan ağabeyi Gıyasettin Güneş (30) buna dur demek için kolları sıvadı. Kısa sürede patenti kendine ait olan bir proje geliştiren Güneş, Selim İlçe Belediye Başkanı Coşkun Altun'dan aldığı maddi destekle Kars Sanayi Sitesi'nde 15 gün boyunca bir işçi gibi çalıştı. Geliştirdiği projeyi bir hafta önce ilçedeki Celal Aras Parkı'nda uygulayan Gıyasettin Güneş, hem kardeşine hem de ilçedeki diğer engellilere umut oldu. Parkın artık normal insanlar gibi bedensel engellilerin de kullanabildiğini ifade eden ağabeyi Gıyasettin Güneş, çok mutlu olduğunu söyledi. Askerden döndükten sonra kardeşinin spor yapabileceği bir yer olmadığı için çok kilo aldığını gördüğünü belirten Güneş şunları söyledi Kardeşimin acilen kilo vermesi gerekiyordu. Spor yapabileceği yer olmadığı için diyet yaptı. Fakat bu diyetlerde vücuduna az besin gittiği için iki kez hastalandı ve tedavi gördü. Bir gün Kezban, kuzenlerim ve onların çocukları parka gittik. Parkta kardeşim hariç herkes gülüp eğleniyordu. Kezban, 'Bizim için neden spor aletleri yapmıyorlar. Bizi neden düşünmüyorlar' diyerek kendini dışladı. Hepimiz çok üzüldük. Aklıma hemen engellilerinde kullanabileceği spor aletleri yapmak geldi. Mezun olduğum okuldan elde edindiğim bilgi ve becerilerle güzel bir proje hazırladım. İlçede küçük bir market işletiyorum. Bu nedenle sponsora ihtiyacım vardı. Belediye başkanımıza söyledim o da sağ olsun her türlü desteği vereceğini söyledi. Kars Sanayisinde 15 gün çalıştım ve ortaya güzel bir eser çıktı. İlk olarak bu yapılanları Celal Aras Parkı'nda hayata geçirdik. Basket potasının da yer aldığı platformda ağırlık plakaları, barfiks ve pense sıkma gibi bölümler yaptık. Şimdi kardeşim gibi ilçedeki diğer engellilerde gelip burada spor yapabiliyor. Çok mutluyum. Destek bulabilirsem tüm parklara bunları yapmak istiyorum diye konuştu. Ağabeysinin geliştirdiği parka sık sık gidip spor yapan Kezban Güneş, Burayı çok sevdim. Sık sık gelip spor yapıyorum. Yakında sağlıklı bir şekilde zayıflayıp, Kendimi daha iyi hissedeceğim. Benim için gece-gündüz demeden çalışan ağabeyimle gurur duyuyorum. Benim özellikle Belediye Başkanlarından isteğim insanlara bir hizmet yapıldığı için ne olur bizleri de düşünsünler dedi. Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, parka giderek Kezban Güneş'i egzersiz yaptığı bölümde ziyaret etti. Kezban Güneş'e, ilçedeki diğer 3 parkta da aynı projeyi hayata geçireceklerini müjdeleyen Başkan Altun, böylelikle tüm parklarda engelliler için egzersiz yapmaları ve akranlarıyla kaynaşmalarının sağlanacağını belirtti. Gıyasettin Güneş'e böylesine anlamlı ve başarılı projeyi hayata geçirdiği için teşekkür eden Başkan Altun, bu alanı aynı zamanda engelsiz çocukların da kullanabileceğini kaydederek, çocuklardan da parktaki malzemelere zarar vermemelerini ve en iyi şekilde korumalarını istedi.

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