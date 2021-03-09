HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kardeşinin gerçek katilinin tutuklanmadığı iddiasıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı

Kardeşinin gerçek katilinin tutuklanmadığı iddiasıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı

09.03.2021 23:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kardeşinin gerçek katilinin tutuklanmadığı iddiasıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı

Gaziantep'te yaşayan Savcu Bozkurt, 3 yıl önce öldürülen kardeşinin katil zanlısının tutuklanan amcası değil, amcasının oğlu olduğunu iddia etti ve Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Olay, Şanlıurfa Birecik İlçe Jandarma Karakolu önünde 23 Ocak 2017 tarihinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada taraflar sopalarla birbirine saldırmış ve Mehmet Bozkurt (40) başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. 25 Şubat 2018'de ise köy yolunda aracının önü kesilen Mehmet Bozkurt, vücudunun çeşitli yerlerine sıkılan kurşunlarla öldürülmüştü. Savcu Bozkurt'un iddiasına göre, olayın ardından Mehmet Bozkurt'un ölümüne neden olan Cengiz B. serbest bırakıldı, cinayeti üstlenen babası Hişman B. tutuklandı.

"KARDEŞİMİ ÖNCE ÖLÜMÜNE DARP ETTİLER, SONRA ÖLDÜRDÜLER"

Yaşanan olayın ardından adaletin yerini bulmadığını iddia eden Savcu Bozkurt (52), kardeşini Cengiz B.'nin öldürdüğünü ama olayı babası Hişman B.'nin üstlendiğini belirterek, Cengiz B. ile olaya karışan Murat B.'nin tutuklanması gerektiğini söyledi. Kardeşini öldüren esas katillerin dışarıda gezdiğini ve bu yüzden adalet arayışında olduğunu ifade eden Savcu Bozkurt, "Kardeşim, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Jandarma Karakolu önünde 23 Ocak 2017'de üvey amcam ve çocuklarının sopalı yumruklu saldırısına uğradı. Orada kardeşimi ölümüne darp ettiler. Ben yetiştim ve beni de darp ettiler. Sonra gözümüzü hastanede açtık. O saldırıdan sonra kardeşim beyin kanaması geçirdi ve 12 gün hastanede yoğun bakımda tedavi gördü. O saldırıdan sonra kimse tutuklanmadı. Aynı kişiler bu sefer de 25 Şubat 2018'de de kardeşimin arabasının önünü keserek tuzağa düşürdüler ve silahlarla taradılar. Kardeşimi de arabadan indirerek silahla vurup öldürdüler. O olaydan sonra ise kardeşimi öldüren Cengiz B. yerine olayı üstlenen babası Hişman B. tutuklandı" dedi.

"ADALET İÇİN GAZİANTEP'TEN ANKARA'YA YÜRÜYECEĞİM"

Olayın esas zanlılarının da tutuklanması için Gaziantep'ten Ankara'ya adalet yürüyüşüne çıktığını vurgulayan Savcu Bozkurt, "Ben olayın esas zanlılarının da tutuklanmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan yardım istiyorum, adalet istiyorum. Kardeşim öldü ama esas failler tutuklanmadı. O yüzden Gaziantep'ten Ankara'ya adalet yürüyüşüne başladım. Adalet arıyorum, başka bir derdim yok. Olayla ilgili deliller mevcut, kamera görüntüleri mevcut ama suçluların hepsi serbest. Adalet için 15-20 gün yürüyeceğim. Yürüyebildiğim kadar gideceğim" diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
Macron talimat verdi! 50 yıllık gizli belgeler erişime açılıyorMacron talimat verdi! 50 yıllık gizli belgeler erişime açılıyor
Bosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziBosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep Ankara

En Çok Okunan Haberler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Survivor Çağrı Atakan ve Murat Ceylan kavgası! Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler yaşandı?

Survivor eleme sonuçları!

Macron talimat verdi! 50 yıllık gizli belgeler erişime açılıyor

Macron talimat verdi! 50 yıllık gizli belgeler erişime açılıyor

Kaftancıoğlu: Başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen meclis üyemizle ilgili parti içi soruşturma başlatıldı

Canan Kaftancıoğlu duyurdu: Parti içi soruşturma başlatıldı

Miraç Kandili'nde ne olmuştur? İşte o gece yaşananlar!

Miraç Kandili'nde neler yaşandı?

HDP'li milletvekilinin eşi, terör operasyonunda tutuklandı

Milletvekilinin eşi, terör operasyonunda tutuklandı

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.