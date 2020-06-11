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  4. İfade değiştirmek için polise gidince 12 yıl 7 ay hapisle arandığı ortaya çıktı

İfade değiştirmek için polise gidince 12 yıl 7 ay hapisle arandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arife günü trafik kazası yapan kardeşine ait basın tanıtım kartıyla polis merkezine başvurup, kardeşi adına o gün verilen ifadeyi değiştirmek istediğini söyleyen M.S.'nin, biri 'kasten öldürme' olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş 12 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.S., tutuklandı.

Geçen 23 Mayıs'ta, D-400 karayolunun Manavgat'a bağlı Sorgun Bulvarı köprülü kavşağında, Samet Bozdemir'in kullandığı otomobille Fırat S.'nin kullandığı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazanın ardından polise önce gazeteci olduğunu söyleyen Fırat S., gazetecilerin çekim yaptığını görünce de görevde olmadığını, ekmek almaya gittiğini iddia etti. Polis merkezinde ifadesi alınan Fırat S., kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi. Fırat S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Dün Manavgat Şelale Polis Merkezi'ne gelen bir kişi, yanında bulunan yerel bir internet sitesine ait basın tanıtım kartını göstererek, adının Fırat S. olduğunu belirtip, karıştığı trafik kazasındaki ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. İlk ifadesinde yeşil ışıkta geçtiğini söylediğini, ama bunu değiştirerek kırmızıda geçtiğini belirten kişiye görevliler, ciddi olup olmadığını sordu. Adının Fırat S. olduğunu söyleyen kişinin ciddi ve emin olduğunu söylemesinin ardından, durumdan şüphelenen polis memurları tarafından parmak izi alındı. Parmak izi araştırmasında Fırat S. olarak kendisini tanıtan kişinin, ağabeyi M.S. olduğu tespit edildi. Hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 9 ay, 'yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay, 'basit yaralama' suçundan 6 ay olmak üzere toplam 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 500 TL kesinleşmiş para cezası olduğu tespit edilen M.S.'nin, İskenderun İlamat Masası tarafından arandığı belirlendi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı. M.S., yeni koronavirüs salgını kuralları gereğince Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaptırılan Covid-19 testinin sonucunun kesinleşmesinin ardından cezaevine götürüldü.

DHA

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