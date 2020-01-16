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  4. Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Irak’ta yayın yapan Ürdün merkezli haber kanalı Dijlah TV’nin spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, programın hemen öncesinde Irak ordusunda olan erkek kardeşinin öldüğünü öğrendi.

Programa çıkan Jamil, durumu anlatıp 'görüntüsü' için özür dileyerek programa devam etti.

Dijlah TV’nin spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, program öncesinde Irak ordusunda binbaşı olarak görev yapan ağabeyi Tarık Abbas Jamil’in, Bağdat’ın kuzeyindeki Balad Hava Üssü’ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öğrendi.

Oldukça üzgün görünen Sugar Abbas Jamil, "Sadece birkaç dakika önce ağabeyimin öldüğünü söylediler. Bu üzgün görüntüm için özür dilerim. Medyada çalışırken öğrendiğim şeylerden biri, kişisel hayatı stüdyonun kapılarının arkasında bırakmanız gerektiğidir. Bu nedenle, programa devam edeceğim ve ülkede neler olduğu hakkında en son haberleri size bildireceğim" diyerek programı sunmaya başladı.


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