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Kardeşinin otomobilini üzerine aldı, başına gelmeyen kalmadı

20.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, ehliyeti bile olmayan bir kadın, kardeşinin otomobilini üzerine aldı. İlerleyen süreçte kardeşinin aracı ölümlü bir kazaya karışınca ise olanlar oldu. Evine haciz geldiğini söyleyen yaşlı kadın, "Ehliyetim bile yok. Kardeşime iyilik yaptım, sonu bu oldu" dedi.

Adana’da yaşayana 60 yaşındaki Dursun Doğan isimli kadın, kardeşinin otomobilini üzerine aldı. Ehliyeti dahi bulunmayan kadının başı, üzerine kayıtlı olan aracın bir kazaya karışması sonrası derde girdi...

Kocası hayatını kaybeden Dursun Doğan, eşinden kalan emekli maaşı ile geçimini sürdürdüğünü belirterek, "Bundan 7 yıl önce kardeşim ‘Otomobil aldım ancak benim borcum var. Bu otomobili sen üzerine alır mısın?’ dedi. Ben de kardeşim olduğu için kabul ettim. Benim ehliyetim bile yok. Ben otomobil kullanmasını bilmem. Kardeşim otomobili aldıktan 3 yıl sonra oğlu kaza yapıp bir kadına çarpmış. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. Ben de bunu ifade için polis merkezine çağrıldığımda öğrendim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Daha sonra karşı taraf hem sürücüyü hem de otomobilin ruhsat sahibini mahkemeye vermiş. Mahkeme 127 bin lira tazminata hükmetmiş. Bunun yarısını, ben yarısını da sürücü yani yeğenim ödeyecekmiş” dedi.

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"KARDEŞİME İYİLİK YAPTIM, KÖTÜLÜK BULDUM"

Doğan, bu cezayı öğrendikten sonra kardeşinin yanına gittiğini ancak parayı ödemediğini belirterek şöyle devam etti:

“Ben kardeşime bir iyilik yaptım ama karşılığında kötülük buldum. Kardeşim tazminatı ödemiyor. Benim bütün hisseli arazilerime, hesaplarıma bloke konuldu. Ayrıca evime de haciz çıkardılar. Benim 63 bin 500 lirayı ödeyecek gücüm yok. Bu nedenle haczi de kaldıramıyorum. Her an eşyalarımız haczedilecek diye bekliyorum. Benim hiçbir alakam olmazken mağdur oldum. Kardeşim bana sırtını çevirdi, ben yetkililerden yardım bekliyorum. Ben sadece kağıt üzerinde otomobilin sahibiyim, kazayla hiçbir alakam yok.” (İHA)

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Adana
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