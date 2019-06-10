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Kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 23:59 | Son Güncelleme

Samsun’da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi’nde bu akşam saatlerinde meydana geldi.

Kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı

Samsun’da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi’nde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi E.K.’nin tabancayla ateş açması sonucu silahlı saldırısına uğrayan A.K.(42) her iki bacağından da vurularak yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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