Kardeşinin tabutunda kan izi gördü! Dedektif gibi iz sürdü: İçimde şüphe var

Yaklaşık 20 yıldır Ankara’da yaşayan Muhammet Kuzur, 1 Haziran’da hayatını kaybetti. Esnaflık yapan Kuzur’un hayatını kaybetmesinin ardından A.K. isimli şahıs Trabzon’daki yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Ölüm haberini alır almaz yola çıkan Temel Kuzur, ağabeyinin cenazesini Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'ne getirerek defnetti. Ağabeyini toprağa verirken tabutta kan izini fark eden Temel Kuzur, aklına takılan soru işaretleri nedeniyle Ankara’ya gitti. Burada dedektif gibi çalışan Kuzur, ağabeyinin ölüm nedenini araştırmaya başladı. Elde ettiği delilleri toplayarak avukat aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Temel Kuzur, ağabeyinin mezarının açılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. Bu talebi yerinde bulan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akçaabat Adliyesi'ne bir yazı göndererek mezarın açılarak otopsi yapılmasını istedi. Mezarı açılan Kuzur’un cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Temel Kuzur’un olaya karıştığını iddia ettiği 5 kişinin ifadesi alındı.

'OTOPSİ SONUCU HENÜZ BELLİ DEĞİL ANCAK BAZI ŞÜPHELERİMİZ VAR' Ağabeyi ile ilgili bazı şüphelerden dolayı otopsi için 1 Temmuz’da savcılık ve Adli Tıpa müracaat ettiğini belirten Temel Kuzur, “Mezarı açıp otopsisini yaptılar. Otopsi sonucu henüz belli değil ancak bazı şüphelerimiz var. 1 Haziran günü ölüm haberini saat 4.30’da aldık. Evine uzaklığı 5-6 kilometre bir yerde Keçiören’e bağlı Bağolum semtinde. Buraya gitmiş bir arkadaşı varmış, terzi, daha önce dikiş diktirmiş. Ben zaten abimle saat 1’de görüşmüştüm. Bana göğsümde bir ağrı var dedi. Daha önce Cumartesi günü Lokman Hekim Hastanesine gidiyor kalp krizinden şüphelenerek fakat kalp krizi çıkmadı. Efor testi, kan testi normal. Bana anjiyo olacağım dedi. Bende tamam abi dedim anjiyo ol. Bende gitmek istiyorum Salı, Çarşamba’ya niyet ettim gelmeye. Bana tamam iyiyim dedi. Hafif bir ağrım var dedi ama testlerinde bir sıkıntı yok. 4.30’da ölüm haberini aldık. Apar topar yeğenimle beraber buradan yola çıktım. Savcı gelecek dediler. Önce düşüp küvete çarptı dediler, sonra taşa çarptı. Bende öyleyse dedim bu adli vaka olur gidelim. Savcı gelecek deyince Ankara'da 2-3 gün kalır dedim. Yola çıktık Ordu’ya vardık, bize 'Gelmeyin biz hallettik, yıkadık temizledik, gönderiyoruz' dediler. Bende şüphe sezdim, savcı geldi mi dedim, geldi dediler, doktor geldi mi, geldi dediler. Önce bana ambulans geldi müdahale ediyor dedi oradaki mandıracının sahibi. Bahçe onunmuş. Fakat buraya geldi, tabutu aldık, başka tabuta koyacağız kan gördüm. Kan görünce açayım dedim. Hocada açmayalım dedi, tekrar yıkamamız gerekiyor fakat ben açtım. Tabutu açınca ağzındaki pamukta hiç kan yok. Bu kan nereden geliyor dedik, yüzünde yaralar olduğunu söylediler. Daha sonra oradan gelenlerin bir tanesi yeğenime fotoğrafları atıyor. Beş tane fotoğrafı. Ben cenazeden sonra gördüm fotoğrafları. İçime şüphe düştü. Bu ne dedik. Araştırmaya başladım inceledim” dedi.