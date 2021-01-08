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  4. Kardeşiyle boşanma aşamasındaki taksi sürücüsünü yaralanan şahıs tutuklandı

Kardeşiyle boşanma aşamasındaki taksi sürücüsünü yaralanan şahıs tutuklandı

08.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki araçtan ateş ederek taksi durağındaki sürücüyü yaraladıkları belirlenerek polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişiden 1’i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki araçtan ateş ederek taksi durağındaki sürücüyü yaraladıkları belirlenerek polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişiden 1’i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak’taki taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y., şoför olarak çalıştığı taksi durağına aracını park etti. Daha sonrasında aracından inen sürücü E.Y.’ye yoldan geçen hafif ticari araç içerisinden ateş açıldı. Yaralanarak yere yığılan E.Y., bölgede bulunan özel bir hastanedeki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksici E.Y.’yi yaralayan şahsın ise boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek kardeşi T.T. olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin takibi sonucu eniştesini silahla yaralayan T.T. ve yanındaki 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

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