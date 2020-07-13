Kardeşiyle kavga eden dev goril koronavirüs testine gitti

Miami’de bir hayvanat bahçesinde yaşayan Shango adlı erkek goril 196 kg ağırlığında. Kardeşi Barney ile kavga ederek yaralanan Shango, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü.

Anestezi yapılan 31 yaşındaki gorile X ışınları, ultrason, hafif ateş nedeniyle Covid-19 testi de dahil olmak üzere çok sayıda başka test yapıldı. Hayvanat bahçesi sözcüsü, gorilin sağlığına verilen önem nedeniyle çok sayıda test yapıldığını ve Covid-19 testinin negatif gelmesi durumundan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Shango ve kardeşi Barney, Miami Hayvanat Bahçesi’ne 2017 yılında geldiler. Ondan önce ise doğdukları San Francisco Hayvanat Bahçesi’nde yaşıyorlardı. Genelde yeterince iyi anlaşsalar da, iki yetişkin erkek goril arasında kavgaya sıklıkla rastlanmaz. Kavga çıkması durumunda ise fiziksel yaralanmayla son bulması yüksek bir olasılıktır.

İkili arasında çıkan sürtüşme sırasında Shango, kardeşinin ısırıklarıyla yaralandı. Hayvanat bahçesi görevlileri dövüşten sonra kolundan yaralanan Shango’yu daha yakından izlemeye karar verdi.