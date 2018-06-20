Kardeşiyle tatil yaptı

Yurtiçi ve yurtdışı tatillerinden dönen ünlü isimler, Atatürk Havalimanı’nda objektife yansıdı.

Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya ile tatil yaptı

1 / 13 Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra, Ayvalık dönüşü havalimanında görüntülendi. Yanında Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Hüseyin Kaya da vardı.

2 / 13 Zehra Çilingiroğlu, bayram tatilini Avşar’ın Ayvalık’taki evinde, anne-babası ve kardeşiyle geçirdiğini söyledi.

3 / 13 Yılmaz Erdoğan, bayram tatilini Muğla Köyceğiz’deki çiftliğinde geçirdi.

4 / 13 Dönüşte Atatürk Havalimanı’nda objektife yansıyan Erdoğan, bir hayranının isteği üzerine onunla selfie çektirdi.

5 / 13 PANİK ANI Uzun zamandır objektiflerden uzak kalmaya çalışan Rüzgar Çetin, havalimanında habercilerle karşılaşınca gerildi. Bayramı Ege’de geçiren Çetin, muhabirleri görünce alandan aceleyle ayrıldı.

6 / 13 AVRUPA YARADI Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin çifti bayram tatili için gittikleri Avrupa’dan önceki gün döndü. Yola çıkarken asık yüzleriyle dikkat çeken çiftin bu kez neşesi yerindeydi. Bürsin, “Tatil müthiş geçti. Çok güzeldi” dedi.

7 / 13 Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen bir diğer isim de Burcu Esmersoy oldu. Ünlü sunucu, “Acelem var” dedikten sonra oradan uzaklaştı.

8 / 13 Nur Yerlitaş, Kıbrıs dönüşünde görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf çektiğini fark eden ünlü modacı, “Ay ne olur öyle çekmeyin, poz vereyim. Haberli çekime can feda, öyle aniden olmuyor” dedi.

9 / 13 Çeşme’den dönen Cem Belevi ve sevgilisi Zehra Yılmaz, “hem iş hem de tatil yaptık” dedi.

10 / 13 Bayram boyunca Elazığ, Diyarbakır ve Kemer’de konser veren Mustafa Ceceli, soluğu İstanbul’da aldı. Eşi Selin İmer’le birlikte tatil için ekim ayını beklediklerini söyleyen Ceceli, “Yurtdışı tatili düşünüyoruz. Konser aralarında ise Çeşme ya da Bodrum’a gidebiliriz” diye konuştu.

11 / 13 Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, İtalya’dan döndü. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu çift, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

12 / 13 Aklıma yatmıyor Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray, alandan çıkarken objektife yansıdı. Araca binmeden habercilerle sohbet eden oyuncu, “Uzun zamandır neden setlerde yoksunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Teklif geliyor ama aklıma yatan bir iş yok.”