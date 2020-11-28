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  4. Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

28.11.2020 23:55 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.Olay merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17. Sokak üzerinde bulunan evde Teyfik (33) ile Faruk S.,(26) isimli kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla abisi Teyfik S. ile eşi Asiye. S’yi (22) yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde Faruk S’yi olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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