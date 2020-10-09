HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kardeşler arasındaki bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Kardeşler arasındaki bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

İzmir’in Buca ilçesinde, iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Evde bulunan kardeşlerden Cumhur Vardar (39) ile Hikmet Vardar (46) birbiriyle tartıştı. Tartışma biranda iki kardeş arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeş, yaşanan kavgada birbirini bıçakladı.

Kardeşlerden biri hastanede öldü
Durum daha sonra polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşe ilk müdahalelerini yaptı.
İki kardeşten Cumhur Vardar, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılırken, durumu kritik olan yaralı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından evde yaralı olarak bulunan diğer kardeş Hikmet Vardar’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
İki fabrikada işçilerde koronavirüs çıktı, üretimler durduİki fabrikada işçilerde koronavirüs çıktı, üretimler durdu
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Diğer Haberler
Zonguldak'ta şiddetli yağmur ve rüzgar! İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
Zonguldak'ta yollar göle döndü
Aldıkları sıfır araç hiçbir uyarı vermedi! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
AİHM'den FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili karar
AİHM'den FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili karar
Zonguldak'ta iki fabrikada işçilerde koronavirüs çıktı, üretimler durdu
İki fabrikada işçilerde koronavirüs çıktı, üretimler durdu
Sosyal medyadan tanışıp buluştukları erkeklerin içeceğine uyku ilacı atıp gasp ettiler
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
İstanbul Boğazı'na çöp aktı
İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp aktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.