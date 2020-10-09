Kardeşler arasındaki bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde, iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Evde bulunan kardeşlerden Cumhur Vardar (39) ile Hikmet Vardar (46) birbiriyle tartıştı. Tartışma biranda iki kardeş arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeş, yaşanan kavgada birbirini bıçakladı.

Kardeşlerden biri hastanede öldü

Durum daha sonra polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşe ilk müdahalelerini yaptı.

İki kardeşten Cumhur Vardar, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılırken, durumu kritik olan yaralı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından evde yaralı olarak bulunan diğer kardeş Hikmet Vardar’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

