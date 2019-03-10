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KARDEŞLER ARASINDAKİ KAVGADA CİNAYETİ, YEĞEN İŞLEMİŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Bursa'da arsa paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Hasan Bozkurt'u, yeğeni Halit Bozkurt'un vurduğu ortaya çıktı.

Bursa'da arsa paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Hasan Bozkurt'u, yeğeni Halit Bozkurt'un vurduğu ortaya çıktı. Olayın ardından amcası ile babasının birbirini vurduğunu belirten ve şüphe üzerine gözaltına alınan Halit Bozkurt'un cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Olay, dün Osmangazi İlçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Hasan ve İsmail Bozkurt kardeşler yaralandı. Yaralılardan İsmail Bozkurt, Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Hasan Bozkurt ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Bozkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis ve sağlık ekipleri geldiğinde olay yerinde bulunan Halit Bozkurt, ifadesinde silah seslerini duyup geldiğini, babası ve amcasının birbirini vurduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli davranışlarda bulunan Halit Bozkurt'u gözaltına aldı. Halit Bozkurt'un alınan el svabında barut izine rastlandı. Suçunu itiraf eden Halit Bozkurt, "Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Ben de silah sesini duyunca koşarak gittim. Babamı yerde kanlar içinde yattığını görünce, beni de vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim. Cinayeti babam değil, ben işledim" dedi.

Halit Bozkurt, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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- Şüphelinin adiyeye sevk edilmesi
- Emniyetten detaylar

Süre: 01:00 Boyut: 116 MB
Haber Kamera:Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)

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