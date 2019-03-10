Kardeşler arasındaki kavgada cinayeti, yeğen işlemiş

​Olay, dün Osmangazi İlçesi Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Hasan ve İsmail Bozkurt kardeşler yaralandı. Yaralılardan İsmail Bozkurt Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Hasan Bozkurt ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Bozkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Suçunu itiraf eden Halit Bozkurt, ''Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Ben de silah sesini duyunca koşarak gittim. Babamı yerde kanlar içinde yattığını görünce, beni de vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim. Cinayeti babam değil, ben işledim'' dedi.

Halit Bozkurt, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

