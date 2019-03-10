Kardeşler arasındaki kavgada cinayeti, yeğen işlemiş (2)- Yeniden

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, arsa paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Hasan Bozkurt'u, yeğeni Halit Bozkurt'un vurduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Halit Bozkurt, ''Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Babamı yerde kanlar içinde görünce, yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim" dedi.

Olay, dün Osmangazi İlçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hasan ve İsmail Bozkurt kardeşler yaralandı. Yaralılardan İsmail Bozkurt, Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Hasan Bozkurt ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Bozkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ve sağlık ekipleri geldiğinde olay yerinde bulunan Halit Bozkurt, ifadesinde silah seslerini duyup geldiğini, babası ve amcasının birbirini vurduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli davranışlarda bulunan Halit Bozkurt'u ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Halit Bozkurt'un alınan el svabında barut izine rastlandı. Halit Bozkurt, çapraz sorgusunda, amcası Hasan Bozkurt'u kendisinin vurduğunu söyleyerek, suçunu itiraf etti.

Halit Bozkurt, "Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Ben de silah sesini duyunca koşarak gittim. Babamı yerde kanlar içinde yattığını görünce, beni de vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim. Cinayeti babam değil, ben işledim'' dedi.

Halit Bozkurt, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.