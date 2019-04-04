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Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 09:02 | Son Güncelleme

Ordu’da ağabey ve kız kardeşi, 31 Mart seçimlerinde farklı mahallelerden muhtar seçildi.

Ordu’da ağabey ve kız kardeşi, 31 Mart seçimlerinde farklı mahallelerden muhtar seçildi. Ağabey doğduğu mahallenin yeni muhtarı olurken, kız kardeşi de yıllardır yaşadıkları mahallede hizmet edecek.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da muhtarlık seçimlerinde büyük heyecan yaşandı. Sandıklardan ilginç sonuçların çıktığı seçimlerde bu defa ağabey ve kız kardeşi muhtar olarak seçildi. Ağabey ve kardeşi, yıllardır hayalleri olan muhtarlığı aynı ilçenin farklı mahallelerinde kazanmanın sevincini yaşadı. Ordu’nun metropol ilçesi Altınordu’nun en büyük mahallesi olan ve yaklaşık 13 bin nüfusu bulunan Yeni Mahalle Muhtarlığını Elvan Alan Bektaş kazanırken, Bektaş’ın ağabeyi Muharrem Alan da Hatipli Mahallesi muhtarı seçildi.

“İnsanların isteği üzerine muhtar adayı olduk”
Altınordu ilçesinde güzellik salonu ve kuaför işleten Elvan Alan Bektaş, 30 yıldır yaşadığı Yeni Mahalle’de muhtarlık yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi. Ağabeyi ile birlikte muhtarlık yapmak istediklerini ve bu nedenle aday olduklarını aktaran Bektaş, “Ağabeyimle konuşurken iş gerçeğe doğru gitmeye başladı. İnsanların da isteği üzerine böyle bir şey yaptık. İnanıyorum ki kadın elinin değdiği mahallemiz güzelleşecek ve yenileştireceğiz” dedi.

“Ağabey-kardeş olarak herkese yardımcı olacağız”
Muharrem Alan da kendisinin mahalle muhtarlığına aday olduktan sonra kardeşi ile sohbet ettikleri esnada kardeşinin de muhtarlık için karar verdiğini söyledi. Birbirlerine hep destek olduklarını ve bundan sonraki süreçte de el ele vereceklerini anlatan Alan, “Bu işi başardık. Çok güzel tepkiler aldık. İnsanlar, başarılarımızın devamını ve bundan sonraki yaşamımızda da destek olmamız gerektiğini söylüyorlar. Ağabey-kardeş olarak herkese yardımcı olacağız” diye konuştu.
Kardeş muhtarların babası Sabri Alan da çocuklarının aynı anda muhtar olmasından dolayı çok gururlu olduğunu belirterek, evlatlarına başarılar diledi.

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek

Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri yaşadığı mahalleye hizmet edecek
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