Kardeşleri haber alamayınca öldüğü ortaya çıktı

Olay, saat 13.30 sıralarında, Konuksever Mahallesi 781 Sokak'ta bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi.

Yıllardır yatalak annesi Nazmiye Cengiz'e bakan Uğur Orhan Cengiz'den dünden bu yana haber alamayan Ankara'daki kardeşleri, Antalya'daki kuzenlerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen yakınları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Bunun üzerine itfaiye ekibi de harekete geçip, balkondan girdikleri evde polise kapıyı açtı.

Polis ekipleri, evde Uğur Orhan Cengiz'in cansız bedeniyle karşılaştı. Anne Nazmiye Cengiz ise yatağında bitkin yatarken bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından Cengiz'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nazmiye Cengiz ise muayene için hastaneye götürüldü.

DHA

