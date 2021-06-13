Kardeşlerim 18. bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı! Kadir cinayetten tutuklandı

Başrollerinde Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı 'Kardeşlerim' dizisinde sezon finali heyecanı yaşanıyor. Önceki gün 17 bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizide Tolga’nın sinsi planı bu kez Kadir'in başını derde sokar. Kadir, kardeşlerine kurulan bu planın farkına varar ve suçu üstlenir. Kadir, cinayete teşebbüsten hapse girerken, Tolga'nın planı ortaya çıkacak mı merak konusu olur.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tolga, Ömer ve ailesinin kuyusunu kazmaktan geri durmaz. Düzenlenen tiyatroda kuru sıkı silah ile gerçek silahı değiştiren Tolga'nın planı yanlış kişiyi hedef alır. Silahtan çıkan ateş kardeşlerin amcası Orhan'ı hedef alır. Şengül, gözyaşları içinde kalır. Ancak artık Aybike ve Oğulcan'da yetim kalmıştır. Orhan'ın değiştirilen silahtan çıkan ateşle hayatını kaybetmesi ise Kadir'in başını derde sokar. Amcasının ölümüyle göz altına alınan Kadir'in özgürlüğüne kavuşması ise Tolga'nın elindedir. Tolga ise Kadir için Doruk'a bir teklif götürür.

Peki Doruk, teklifi kabul edecek mi, Kadir hapisten kurtulacak mı?