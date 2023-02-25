MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı

25.02.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisi yeni bölümünün ATV'de bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle geçtiğimiz hafta da yayın akışında yer almamıştı. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte, 25 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı

Kardeşlerim dizisi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Melis Minkari, Halit Özgün Sarı ve Recep Usta'nın paylaştığı ATV'nin sevilen yapımına dair detayları öğrenmek isteyenler kanalın yayın akışını inceliyor. İşte Kardeşlerim dizisi ile ilgili detaylar ve 25 Şubat 2023 Cumartesi ATV yayın akışı...

Ekran görüntüsü 2023-02-11 135331

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI?

Kardeşlerim dizisi bu akşam (25 Şubat Cumartesi) saat 20:00’de ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:15 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:30 Akıncı
13:00 Can Feda (Yerli Sinema)
14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:45 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)
01:10 Kuruluş Osman
03:40 Aldatmak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu? Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı yok mu?
Ağır sözler! "Ayak tırnağım düştü" deyince...Ağır sözler! "Ayak tırnağım düştü" deyince...
Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorumÜnlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum
Anahtar Kelimeler:
kardeşlerim ele

En Çok Okunan Haberler

Merak ediliyordu! "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde" diyerek uyardı

Merak ediliyordu! "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde" diyerek uyardı

Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

105 kişi hayatını kaybetmişti... Yeniden yakalanıp tutuklandı

105 kişi hayatını kaybetmişti... Yeniden yakalanıp tutuklandı

Canlı yayında belediye başkanının sözüne verdiği yanıt gündem oldu! 'Vay halimize'

Canlı yayında belediye başkanının sözüne verdiği yanıt gündem oldu! 'Vay halimize'

0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı!

0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.