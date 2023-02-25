Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı

Kardeşlerim dizisi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Melis Minkari, Halit Özgün Sarı ve Recep Usta'nın paylaştığı ATV'nin sevilen yapımına dair detayları öğrenmek isteyenler kanalın yayın akışını inceliyor. İşte Kardeşlerim dizisi ile ilgili detaylar ve 25 Şubat 2023 Cumartesi ATV yayın akışı...

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI?

Kardeşlerim dizisi bu akşam (25 Şubat Cumartesi) saat 20:00’de ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde

10:15 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:30 Akıncı

13:00 Can Feda (Yerli Sinema)

14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:45 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)

01:10 Kuruluş Osman

03:40 Aldatmak

