Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Asiye İstanbul'dan gitmek istiyor! Doruk aşkını itiraf mı ediyor?

Her Cumartesi saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kardeşlerim, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Kadir’in Süsen’le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir’le yüzleşmek istemişti. Peki Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Kenan’ın ölümü bütün dengeleri değiştirirken Suzan, Nebahat ve Akif cephesinde sular durulmamaktadır. Çocuklar yaşadığı felaketlerin ardından yaşamlarını düzene sokmak amacıyla tüm gücüyle çalışırken, Orhan’ın sunmuş olduğu teklif Kadir’le Ömer’i umutlandıracaktır. Kadir’in Süsen’le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir’le yüzleşmek ister. Şengül’ün Nebahat’ten alacağı paranın hayaliyle girmiş olduğu borçlar, Orhan’la arasının açılmasına sebep olacaktır. Berk’in Aybike’yi zora sokan planı ise hiç beklenmedik olaylara yol açacaktır.
Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.