Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker Anıl Güler ile nişanlandı!

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu ve Halit Özgür Sarı gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde rol alan genç oyuncu Gözde Türker sevgilisi Anıl Güler ile nişanlandı. Dizide Harika karakterine hayat vermesiyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu, sosyal medya hesabından nişan törenine ait fotoğraflarını yayınladı. Pudra rengi kıyafetiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede yoğun ilgi gördü...

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker Anıl Güler ile evlilik yolunda ilk adımı attı!

Son zamanlarda Atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' adlı dizide Harika karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan oyuncu Gözde Türker, nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımını attı Uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Anıl Güler ile evlilik yolunda ilk adımı atan Gözde Türker, dizinin çekimleri bitmesiyle nişanladı.

Güzelliği göz kamaştırdı Mutlu gününe ait sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu pudra rengi kıyafeti ve güzelliği ile adeta göz kamaştırdı.

Dizide kötü kızı oynayan genç oyuncu, gerçek hayatındaki sempatisi ile herkesi çok şaşırttı.

Müjdeli haberi böyle verdi Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden evlilik teklifi aldığı bu kareyi seni seviyorum notuyla yayınlayarak müjdeli haberi vermişti.

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Poyraz Karayel, İstanbullu Gelin gibi projelerde yer alan genç oyuncu şimdilerde kardeşlerim adlı dizide sergilediği başarılı performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gözde Türker Kimdir? 17 Eylül 1995 tarihinde İstanbul da dünyaya gelen Gözde Türker, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Henüz 9 yaşında iken Bursa da tiyatro eğitimi almaya başladı ve tiyatro alanında bazı projelere katıldı.

Tiyatro ile başladı "Hastalık Hastası" isimli tiyatroda Beline karakterine, "Antigone" isimli tiyatroda İsmene karakterine, "Cesaret Ana ve Çocukları" isimli tiyatroda Cesaret Ana karakterine, "Bizden Değilsin" isimli tiyatroda Çocuk karakterine hayat verdi.