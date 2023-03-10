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Kardeşlerim dizisinin setinde talihsiz kaza! Fadik Sevin Atasoy sakatlandı

10.03.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisi oyuncularından Fadik Sevin Atasoy sette kaza geçirdi. Başarılı oyuncu sette düşüp ayağını çatlattı ve hayranlarına da durumuna dair bilgilendirmede bulundu.

Kardeşlerim dizisinin setinde talihsiz kaza! Fadik Sevin Atasoy sakatlandı

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Fadik Sevin Atasoy, çekim esnasında kaza geçirdi.

AYAĞINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atasoy'un ayağı Beykoz'daki Akbaba Köyü'nde çekilen gecekondu sahneleri sırasında yerdeki taşlara takıldı. Ayağı kayan ve yere yuvarlanan Atasoy, hemen hastaneye kaldırıldı.

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Çekilen röntgende Fadik Sevin Atasoy'un ayağında çatlak tespit edildi. Doktoru ünlü oyuncuya şişen ayağının üzerine basmasını yasakladı.

Birkaç gün tekerlekli sandalye kullanacak olan Atasoy, Instagram hesabından hastane önünden yaptığı paylaşıma "2-3 güne toparlarım. Sete dönerim ben… Çünkü Şengüling 4 ever" notunu yazdı.

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