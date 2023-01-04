Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin'in eski sevgilisi bakın kimmiş! Duyunca çok şaşıracaksınız! Yargı'nın...

3 sezondur Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinde genç oyuncular oldukça dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de Türkiye tescilli güzeli Nazlı Çetin. Güzel oyuncu dizide Leyla karakterini canlandırıyor. Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin'in eski sevgilisini ise duyunca çok şaşıracaksınız...

Sempatik tavırları ve duru güzelliği ile adından söz ettiren Nazlı Çetin'in eski sevgilisini duyanlar ise şok oluyor. Nazlı Çetin, Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ile sevgiliymiş.

Ünlü çift, birliktelikleri boyunca sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraflarını da paylaşıyordu. Bir süre ilişkilerine devam eden çift, geçtiğimiz şubat ayında birlikte oldukları fotoğraflarını silerek sessiz sedasız yollarını ayırdı.

Miss Turkey 2019 yarışmasına mücadele eden 20 finalistten biri olan Nazlı Çetin 11 numarayla yarışmıştı. Nazlı Çetin 1.76 boyunda ve 21 yaşında.

2020 yılında dizilerde oynamaya başlayan genç isim, "Şeref Sözü" dizisi ile beraber dizi oyunculuğuna başlamış ardından ise "Mucize Doktor" dizisinde rol almıştır.

