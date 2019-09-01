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Kardeşlerin acı günü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

İki ünlü model kardeş Gigi Hadid ve Bella Hadid, çocukluklarından beri çok yakın oldukları anneannelerini kaybetti.

Hadid kardeşler, sosyal medyadan anneanneleriyle ilgili duygularını ve fotoğraflarını paylaştı.

Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin acı günü

Moda dünyasının iki ünlü kardeşi Gigi ve Bella Hadid, çocukluklarından beri çok yakın oldukları anneannelerini kaybetti.
Gigi, Bella ve Anwar Hadid'in anneanneleri Ans Van den Herik, 78 yaşında hayata veda etti.
Hadid kardeşlerin kendisi de eski bir model olan anneleri Yolanda Hadid, ölüm haberini sosyal medya takipçilerine duyurdu
Yolanda Hadid, "Sensiz yaşamı hayal edemiyorum. Huzur içinde uyu benim koruyucu melek annem. Beni sevdiğin için ve bugün olduğum kadın haline getirdiğin için teşekkür ederim. Melek kanatlarında uzaklara gittin ama her zaman kalbimde olacaksın. Sensiz hayatı hayal bile edemiyorum. Ama fısıltılarını ağaçlarda duymak, sevgini rüzgarın nazik esintisinde duymak için dua edeceğim. Seni en çok özlediğim zamanlarda güzel anılarımız seni bana yaklaştıracak" diye yazdı.
Bella ve Gigi Hadid, Hollanda'da yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören anneannelerini sık sık ziyaret ediyordu.
İki kardeş de acı haberin ardından anneanneleriyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Bella Hadid de anneannesiyle birlikte çekilen fotoğraflarına, “Sonsuza dek” notunu yazdı.
Gigi Hadid, anneannesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, “Cennette huzur içinde uyu” mesajını yazdı.
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Anahtar Kelimeler:
gigi hadid Bella Hadid

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