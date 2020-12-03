Kardeşlerin ağaç kesme tartışması aile dramına döndü

Antalya’nın Kemer ilçesinde 94 yaşındaki vatandaşın yayladaki evinin bahçesinde bulunan meşe ağaçlarının oğlu tarafından kesilmesi sonrasında çıkan olaylar, aile dramına dönüştü. İddiaya göre 60 yaşındaki abla, 48 yaşındaki erkek kardeşi tarafından darp edildikten sonra kalbi sıkışınca açık kalp ameliyatına alındı, diğer kızkardeş olay yerine gittiğinde baygınlık geçirdi. Kardeşler karakolluk oldu. Hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan kadın ise, şikayetçi olamayınca " Ölene kadar davacıyım" deyip olayı anlatıp altını imzaladığı not bıraktı.Ablasını dövmekle suçlanan erkek kardeş kendisini, “Ben birşey yapmadım. Bize taş attı kendi kendine fenalaştı” diye savundu.

Kavgada fenalaştı, açık kalp ameliyatına alındı

Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Gölbastığ mevkiinde bulunan Ramazan T.’ın evinin bahçesinde bulunan meşe ağaçlarının bir bölümü, oğlu Levent T.’ın getirdiği hızarcılar tarafından kesildi. Olayı öğrendiğinde kendisi de yaylada bulunan ablası Zeynep Urhan, hemen olay yerine giderek ağaç kesimini durdurmak istedi. İddiaya göre kardeşi Levent T. ve yanındakilerle tartışan Zeynep Urhan fenalaşınca olay yerine gelen yakınları jandarma tarafından Kemer Devlet Hastanesi’ne getirildi. Acil Servis bölümünde olayla ilgili adli rapor için muayene edilmeye çalışılan Zeynep Urhan’ın göğüs ağrısı şikayeti üzerine kadın, ambulansla Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayene sonrası hemen koroner yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep Urhan’a önce anjiyografi yapıldı, ardından koroner By-Pass kararı verilerek ameliyat edildi.