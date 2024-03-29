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  4. Kardeşlerin kavgası ele verdi! Evden çıkanlar şoke etti... O evde kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi

Kardeşlerin kavgası ele verdi! Evden çıkanlar şoke etti... O evde kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi

29.03.2024 17:22
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Hatay'da kavga ihbarına gidilen evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına aldı. Objeler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kardeşlerin kavgası ele verdi! Evden çıkanlar şoke etti... O evde kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Antakya ilçesindeki bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Eve giren ekipler, ikamette bulunan 4 kişiden E.G. ve A.G. kardeşlerin kavga ettiğini gördü. Y.E. ve M.N.T'nin de hareketlerinden şüphelenen ekipler, evde arama yaptı.

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Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, dışı kabartmalı obje ve 19 sikke ile 34 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler evdeki 4 kişiyi gözaltına aldı, objeleri Müze Müdürlüğüne teslim etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay tarihi eser
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