Kardeşlerin miras kavası! Milyonlarca dolarlık satışa engel oldu

Erol Toksöz'ün 2012, Sebahat Toksöz'ün ise 2021 yılındaki vefatının ardından Toksöz Grup'a ait 250 milyon doların üstünde nakit ve taşınmaz, kardeşler Zafer Toksöz ve Ahmet Toksöz'e miras kalmıştı. Kardeşler miras dağılımı üzerinde anlaşma sağlayamazken aralarında miras kavgası başladı.

3 ŞİRKET İÇİN KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Bu anlaşmazlık, Zafer Toksöz'ün başında bulunduğu 3 şirketin mali darboğaza girmesine neden oldu. Türkiye'nin önemli ilaç firmalarından Arven İlaç'ın da aralarında bulunduğu 3 şirket için yaz aylarında konkordato talebinde bulunan Zafer Toksöz, mahkemeden bir yıllık kesin mühlet kararı alabilmişti.

KARDEŞİNİN HAMLESİ PLANINI SEKTEYE UĞRATTI

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre; 2021 kaynaklı 149 milyon TL ana borcu 25 Ekim’de 337 milyon TL olarak ödediğini söyleyen Zafer Toksöz, iş birliği yaptığı şirketlerden gelecek parayla da konkordatodan çıkmayı planlıyordu. Ama bu planı yine Ahmet Toksöz’ün şirketi Sanset’in bir hamlesiyle sekteye uğradı.

"ALICI FİRMAYA İHTAR GÖNDERİP VAZGEÇİRDİ"

Sanset, yerli bir firmayla satış için anlaşmak üzereyken alıcı firmaya bir ihtarname gönderince işlem gerçekleşemedi. "Benim Ahmet Toksöz’e borcum yok. Ruhsatlarımın da makinelerimin de üzerinde rehin yok. Ama tam da kapanışta yani ödemenin yapılıp devrin tamamlanacağı günlerde Sanset tarafından, tarafımızdan tüm borç hem de kurumlar vergi kazançları bile dahil dosyaya ödenerek kapatılmasına rağmen alıcı firmaya içi tehdit dolu bir ihtar çekildiği için alıcı firma ülkenin ekonomik koşullarını bahane ederek almaktan vazgeçti” diye konuştu.

"MAALESEF ŞİRKET BİR VARLIĞINI SATANA KADAR ÖDEME YAPAMAYACAĞIZ"

Şirkete ait borçların büyük kısmının ödenmesine rağmen halen ayrılanların tazminatlarının ödenemediğine dikkat çeken Zafer Toksöz, şöyle devam etti:

"Tüm arkadaşlara yaptığım açıklamayı maalesef tekrar edeyim; Bozulan bu satış süreci müzakereleri tekrar başa sardığından maalesef şirket bir varlığını satana kadar ödeme yapamayacağız. Satış gerçekleşir gerçekleşmez kalan borçlar da ödenecektir.

"BAKALIM DAHA NELER GÖRECEĞİZ"

Maalesef ülkemizde icra dairelerinin geldiği durum vahimdir. Ortada borç olmadan yaratılan borçlar, değer takdiri için sökülüp yediemine götürülen makineler, mahkeme kararlarına rağmen kaldırılmayan ipotekler, banka hesaplarındaki rehinler -ki BDDK’ya şikayet ettik- bakalım daha neler göreceğiz.

"DOLARDAN ZARAR ETTİM ONUN FARKINI ÖDE DİYE YENİDEN İCRA DAVASI AÇTI"

Sanset bu sefer de daha oluşmamış borçları bahane ediyor. Ödediğimiz borcun onlar için dolar karşısında değer kaybı söz konusuymuş ve alıcı firma dolar ile TL arasındaki farkı Sanset’e ödemek zorunda kalırmış. Buna da vesile olduk ya gülünecek haldeyiz. Dolardan zarar ettim onun farkını öde diye yeniden icra davası açtı. Oysa toplam 11-12 milyon dolar borcumuz kaldı. Günlük krizler bitti, elektrik veya gaz kesilmiyor artık. Çekleri ödedik. Factoring ve banka borçları bitti. Satış olsaydı tüm borç bitecekti.”

"TEKRAR AYAĞA KALKTIĞINIZDA YÜZLERİNDEKİ İFADEYİ GÖRMEK BİRÇOK DENEYİMDEN DAHA DEĞERLİ"

Artık mücadele etmekten yıldığını ve anlaşma yolunu bıraktığını dile getiren Toksöz, sosyal iş ağında yaptığı paylaşımda bu süreçle ilgili çıkardığı dersleri ise şöyle anlattı:

"Benim bu süreçten şahsi kazancım şu oldu, gençlere de tavsiyemdir: Aileden gelen mirastan, gayrı resmi yollarla kazanılmış kazançlardan uzun vadeli bir kazanım olmaz. Oturduğunuz yerden, girişimcilik yapmadan, inovasyona kafa yormadan da başarı olmaz. Asla düşmekten korkmayın, deneyip başaramamaktan korkmaktansa hiç denememiş olmaktan korkun.

Bu hayatta dost zannettiklerimi, aile zannettiklerimin gerçek yüzünü tam da düşüp 'Artık buradan kalkamaz' dediklerinde tanıdım. Yoksa yıllarca sırt verdiğim bu kişilerin gerçek yüzlerini, hatta nasıl düşmana dönüştüklerini ölene kadar asla göremeyecektim.

Burada kaybeden deneyip de düşen değil tam tersi tekrar ayağa kalkamayandır. Hele bir de tekrar kalktığınızda hem de artık herkesin hemfikir olduğu ve kalkma şansınızın olmadığını düşündükleri zaman; tekrar ayağa kalktığınızda yüzlerindeki ifadeyi görmek hayatta edindiğim birçok deneyimden çok hem de çok değerlidir. Her şeyden önemlisi sağlık, tüm bunların mutlaka bir çözümü bir yolu bulunur. Allah çaresiz dert, sevdiklerinin başına çözümsüz hastalık vermesin.”